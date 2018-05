Il calciomercato dellain questo momento resta abbastanza bloccato. Le trattative, specialmente in entrata, hanno subito una frenata in attesa di dirimere la questione allenatore, ma nonostante ciò la dirigenza blucerchiata è comunque molto attiva, anche perchè questo è il periodo dell'anno in cui si iniziano ad imbastire le prime operazioni in vista dell'estate. Ieri Ferrero parlando del futuro diha fatto il prezzo del regista uruguaiano: "Un quarantino", ha detto il patron blucerchiato. In pratica, la stessa valutazione di Schick.In effetti, la Sampdoria ha la possibilità di chiedere la cifra ventilata da Ferrero, ma dovrà attendere luglio, quando sarà scaduta la clausola rescissoria da 25 milioni inserita nel contratto dell'uruguaiano. Ieri nel frattempo c'è stato anche untra l'avvocato Antonio Romei e il procuratore di Torreira, Bentancur. I due si sono visti a Milano, ed è facile immaginare che l'agente e il braccio destro di Ferrero abbiano parlato proprio del futuro del numero 34.In attesa di definire la situazione societaria, con i rinnovi di Osti e Pradè che non sono ancora arrivati e dopo i rumors sul futuro di Pecini, il Doria ha momentaneamente congelato anche altre piste per quanto riguarda i possibili acquisti di Corte Lambruschini. Ad esempio è in stand by la trattativa per Lovro Majer , talentuso trequartista della Lokomotiva Zagabria. Settimana prossima però secondo Il Secolo XIX potrebbe esserci un. Segno che l'interesse per il croato non si è sopito, anzi, resta vivo e corposo.