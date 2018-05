La straordinaria stagione di Dennisnon è certamente passata inosservata in Italia, tanto è vero che le voci di calciomercato si stanno moltiplicando attorno al centrocampista della finito nel mirino di tante società di Serie A e estere. Nonostante ciò però il calciatore classe 1994 sembra avere ben poche possibilità di rientrare nell'elenco dei convocati del Belgio per i Mondiali.In patria però c'è chi non comprende la scelta del C.T. Martinez. Ad esempio il giornalista Filip Joos durante il programma Extra Time, ha criticato duramente la decisione del tecnico dei Diavoli Rossi: "Non è un caso se i club che sono primo, secondo e terzo in Serie A, ovvero. Ha segnato il suo primo gol della stagione lo scorso fine settimana ma non aveva ancora giocato nel ruolo da numero 10, di solito gioca nei tre del centrocampo, Dennis lavora molto duramente e ha enormi capacità" spiega il giornalista, come riporta Sampdorianews.net.A fare la fortuna del Belgio potrebbe essere la capacità di Praet di adattarsi a vari ruoli: "E' un jolly che puoi usare in molte posizioni. Perché l'allenatore della nazionale ora è in Cina per vedere due giocatori che sicuramente porterà al Mondiale? Tutti sono così pieni di elogi per Praet e penso che avrebbe dovuto, è un calciatore che puoi usare in molte posizioni, anche sulle fasce".Secondo Joos, c'è scarsa considerazione nei confronti del centrocampista: "Praet ha lasciato il Belgio in sordina: l'Anderlecht aveva fatto una stagione non bella, ma lui non ha giocato da solo. Eppure quell'immagine rimane nella testa. Tuttavia, ora, si sta comportando meglio di alcuni ragazzi che andranno alla Coppa del Mondo. Non penso che si debba giocare con un club di vertice, in Inghilterra o in Cina, per andare ai Mondiali, Praet sta facendo una stagione molto bella" conclude il giornalista.