Tra i tanti nomi appuntati sul taccuino blucerchiato per quanto riguarda l'attacco della Sampdoria, figura anche un obiettivo comune a Genoa e Atalanta. Si tratta di Gianluca Lapadula, centravanti di proprietà del Milan che sembra in uscita dal club rossonero. L'ex centravanti del Pescara è da tempo nel mirino dei rossoblù, che devono fronteggiare la concorrenza dei bergamaschi protagonisti recentemente del clamoroso 'scippo' di Josip Ilicic ai danni di Ferrero. E ora anche la Samp si starebbe muovendo per la punta, già seguita dal Doria anche ai tempi di Pescara.



Secondo Il Secolo XIX nè il Genoa nè la Samp vorrebbero spendere più di 10 milioni di euro, molto meno di quanto richiesto dal Milan (che punterebbe a realizzare circa 15-18 milioni dalla sua cessione). Per i rossoblù la cifra chiesta dai rossoneri è troppo alta, a Corte Lambruschini invece ragionerebbero su un prestito con diritto di riscatto. "Lapadula ha certamente un profilo interessante ma non è certamente il solo" ha commentato il direttore sportivo Osti "e comunque bisogna capire cosa intende farne il Milan".



L'Atalanta invece si sarebbe mossa direttamente con Giampiero Gasperini, che avrebbe contattato l'italo peruviano per convincerlo ad accettare la destinazione. Va detto che i nerazzurri in ballo con il Milan hanno anche l'operazione Conti, e potrebbero cercare di sfruttare a loro vantaggio l'interesse del Milan per il difensore.