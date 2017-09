Filipera arrivato a sorpresa allanell'estate 2016, 'regalo' al club blucerchiato del potente procuratore Ramadani, agente che con il club di Corte Lambruschini ha intrattenuto rapporti molto fitti nelle scorse sessioni di mercato. Durante lo scorso campionato però Djuricic il campo lo ha assaggiato proprio poco: 497 minuti complessivi in un'intera stagione. Eppure, in alcune partite, il trequartista serbo ha letteralmente strappato in due l'incontro. E le sue qualità hanno convinto la Samp a riscattarlo dal Benfica, inserendo nella trattativa Pedro Pereira.Nel corso dell'ultima sessione di mercato il futuro di Djuricic sembrava lontano da Genova. Anche perchè lo spazio a disposizione è notevolmente diminuito, considerando le numerose alternative del centrocampo blucerchiato. Alla fine, però,. Ma non è escluso che possa trattarsi di una soluzione temporanea. Ad aprire il 'caso' potrebbe essere stato proprio il numero 10 blucerchiato. Sul suo account Twitter l'ex Twente e Anderlecht ha scritto: "". Il tutto accompagnato da alcuni hashtag come 'lavoro da solo'. Il 'cinguettio' qualche dubbio lo solleva. Per capire se si tratta di un'uscita innocente, o se invece sono le prove generali per un addio per gennaio, basterà attendere. Proprio sei mesi, per la precisione.