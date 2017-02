Il suo ingresso ha spezzato in due la gara, consentendo alla Sampdoria di trovare il vantaggio griffato Muriel. Parliamo ovviamente di Filip Djuricic, una delle sorprese più liete nel successo blucerchiato ai danni del Milan.



Con le sue accelerazioni, le sue verticalizzazioni improvvise e tanti scatti ha costretto al fallo sistematico i rossoneri; Djuricic, da poco acquistato a titolo definitivo da Corte Lambruschini, ha stupito tutti confermando le ottime qualità in suo possesso: "Ho giocato bene, ma tutta la squadra lo ha fatto, è stata fenomenale" ha detto nel post partita il giocatore serbo a Samp TV. "Abbiamo fatto un bel risultato contro il Milan. E siamo felici".



L'importante per la Samp è non perdere la concentrazione: "Giochiamo sempre bene contro le squadre grandi, adesso però pensiamo al Bologna" continua Djuricic, come riporta Sampdorianews.net. "Ragioniamo di tre punti in tre punti. I nostri tifosi? Sono i migliori di tutta la Serie A, questo è sicuro"