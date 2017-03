Sembra infinita la lista delle pretendenti a Patrik Schick. L'attaccante della Sampdoria ha impressionato tutti, sia in Italia che in Europa, anche perchè il rendimento (seppur da subentrante) è decisamente quello di un predestinato. La Premier lo ha messo nel mirino, a monitorarlo sono due prestigiosi club londinesi, ossia l'Arsenal e il Tottenham, ma la concorrenza non manca neppure in Serie A.



Schick è seguito da tempo dall'Inter - il gradimento nerazzurro è cosa nota, spesso al Ferraris si vedono osservatori inviati da Ausilio - la Juventus lavora sottotraccia, ma attenzione al nome nuovo delle ultime ore. Secondo gianlucadimarzio.com si sarebbe aggiunto anche il Napoli alla corsa per il centravanti ceco.



La Sampdoria, dal canto suo, forte della clausola da 25 milioni circa attende, e vaglia la possibilità di alzare la cifra sino a 40 milioni, con eventuale adeguamento contrattuale per il giocatore.