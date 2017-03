Fumata bianca tra la Sampdoria e Marco Giampaolo: l'allenatore sarà anche per la prossima stagione il tecnico blucerchiato. E da Corte Lambruschini sperano che l'intesa con l'ex mister dell'Empoli possa proseguire anche più avanti. Sono queste le sensazioni che trapelano dal pranzo tenutosi ieri a Bogliasco, con protagonisti gli stati maggiori blucerchiati. Giampaolo ha incontrato il patron doriano Ferrero - salito a Genova anche per far visita alla squadra impegnata negli allenamenti - alla presenza anche di Romei, Osti e Pradè per limare gli ultimi dettagli del suo nuovo contratto, in particolare quelli legati allo staff tecnico.



La scadenza dell'accordo, scrive La Gazzetta dello Sport, verrà portata dal 2018 al 2020, con conseguente ritocco dell'ingaggio. Giampaolo attualmente guadagna 800.000 euro, il suo stipendio passerà circa a 1,1 milioni a stagione. Molto probabilmente però non sarà inserita alcuna clausola rescissoria, a differenza di quanto inizialmente si pensava. La firma definitiva arriverà nei prossimi giorni, probabilmente dopo la partita con l'Inter, in programma lunedì sera.