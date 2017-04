La Sampdoria deve sbrogliare in vista dell'estate la situazione terzini. Anche perchè forse è quello l'unico ruolo in cui la rosa blucerchiata a disposizione di Marco Giampaolo presenta le maggiori lacune. A destra, ad esempio, il possibile titolare in questo momento è soltanto Bartosz Bereszynski. Jacopo Sala ha vissuto l'ennesima stagione tormentata dagli infortuni, è ancora fermo ai box e la fascia è così diventata appannaggio del laterale polacco.



Contro il Sassuolo però Bereszynski non ha convinto. Il laterale ha l'attenuante della scarsa conoscenza del campionato italiano, essendo arrivato soltanto a gennaio, ma già contro il Crotone sarà chiamato ad una prestazione di tutt'altra qualità. Dovrà cercare di riscattare la prova offerta con i neroverdi, per guadagnarsi il suo futuro in blucerchiato. Il Secolo XIX fotografa anche la situazione relativa alla corsia mancina: Giampaolo sembra intenzionato a riportare Regini nel suo ruolo naturale (quello di centrale di difesa) mentre sia Pavlovic che Dodò non possono essere considerati certezze. Difficilmente le ultime gare cambieranno le valutazioni già fatte, anche se entrambi usufruiranno di qualche occasione nelle prossime sei partite.