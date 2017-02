La Sampdoria si avvicina all'impegno di Bologna, e Marco Giampaolo riflette sulla formazione da utilizzare in occasione del match con i rossoblù. Lo fa con due, o meglio, tre dubbi. Punti interrogativi che riguardano, ovviamente, il reparto offensivo blucerchiato, che è anche quello più ricco di alternative.



Sulla trequarti, è corsa a due per la maglia da titolare tra Bruno Fernandes e Ricky Alvarez. Si tratta del consueto ballottaggio che ha caratterizzato tutta la stagione doriana, e che da oggi potrebbe arricchirsi di un 'terzo incomodo'. Filip Djuricic dopo la grande prestazione offerta con il Milan, sta scalando le gerarchie. Giampaolo potrebbe anche valutare di inserirlo dal primo minuto.



In attacco, la coppia titolare è quella formata da Quagliarella e Luis Muriel, ma attenzione a Patrik Schick. Il ceco scalpita, e potrebbe anche strappare la pettorina dei titolari al numero 27 blucerchiato. Tutto confermato, secondo Il Secolo XIX, per quanto riguarda gli altri reparti. Davanti a Viviano andranno Bereszynski, Silvestre, Skriniar e Regini, mentre a centrocampo è ancora indisponibile Barreto: spazio a Linetty, Torreira e Praet.