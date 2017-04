La Spagna chiama Lucas. E la palla, ora, passa allache vorrebbe trattenere il regista uruguaiano e proverà a resistere alle avances iberica. Compito arduo perchè è probabile che si possa scatenare una vera e propria asta per il calciatore, partendo da una base ben più alta dei 10 milioni ipotizzati in questi giorni.A seguire Torreira sono in particolare due club di Liga, per un duello tutto spagnolo. Domenica al Ferraris per la partita con la Fiorentina c'era l'Atletico Madrid , che è rientrato nella capitale con relazioni entusiastiche. I Colchoneros lo hanno seguito anche nella gara di Milano con l'Inter, e il giocatore classe 1996 li ha letteralmente impressionati. Per la squadra di Simeone si profila all'orizzonte un duello con il, altra società che secondo l'edizione genovese de La Repubblica sarebbe disposta ad investire parecchio sull'ex Pescara.Il tecnico Giampaolo recentemente ha avuto parole di grande stima per Torreira, il cui procuratore è al centro di un braccio di ferro con Corte Lambruschini. La dirigenza doriana, però, vorrebbe: Pradè ha detto che il calciatore giocherà ancora a Genova "al 99%", Ferrero ha parlato di un mercato in cui si cambierà poco. E la volontà blucerchiata è quella di ripartire proprio da Torreira.