La Sampdoria è pronta a piazzare un doppio colpo in entrata: oggi sarà la giornata decisiva per salutare i due nuovi acquisti blucerchiati, Lorenco Simic e Valerio Verre. Si tratta di due giocatori che Corte Lambruschini ha seguito a lungo in questa finestra di mercato, due investimenti sul futuro che arriveranno con tempistiche diverse.



Simic è stato acquistato dall'Hajduk Spalato, per una cifra che si aggira attorno al milione e 400 mila euro, più un 10% su un'eventuale futura cessione. E' un difensore centrale, classe 1996, imponente fisicamente e molto promettente. L'operazione, caldeggiata da Riccardo Pecini, in sostanza vorrebbe ricalcare quella fatta per portare a Genova Milan Skriniar. Simic firmerà un contratto sino al 2020 da 200.000 euro a stagione.



La Samp ha chiuso anche per un altro giocatore: si tratta di Valerio Verre, 23enne regista del Pescara. L'affare in questo caso è stato gestito in prima persona dall'avvocato Romei, che stando a Il Secolo XIX crede molto nelle potenzialità del centrocampista. Verre arriverà a luglio, al Pescara andranno 4 milioni più bonus.