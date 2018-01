Procede spedita l'operazione che dovrebbe portare Genoa e Sampdoria all'acquisizione dello stadio Luigi Ferraris, attualmente è di proprietà del Comune di Genova. A breve infatti è attesa la manifestazione d'interesse congiunta da parte dei due club, che chiederanno al sindaco Bucci di poter acquistare l'impianto o in alternativa di prorogarne l'attuale gestione. La seconda opzione dovrebbe rivelarsi però solamente un bluff, considerando la volontà di Palazzo Tursi di vendere il campo di Marassi. La manifestazione d'interesse è un passaggio obbligato, perchè consentirà al Comune di predisporre il bando per la vendita al miglior offerente.



Questa sera oltretutto secondo Il Secolo XIX sarebbe anche prevista una cena tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi e il sindaco Bucci. L'appuntamento tra il patron del Genoa e il primo cittadino genovese, così come l'altro fondamentale incontro tra il governatore Toti e Ferrero in programma tra oggi pomeriggio e domattina, saranno incentrati sulla valutazione del Ferraris, vero punto interrogativo della vicenda. Samp e Genoa infatti vorrebbero pagare la struttura circa 6-7 milioni, molto meno degli 'oltre 10' previsti a suo tempo da Bucci. Sia Ferrero che Preziosi proveranno a convincere il Comune ad abbassare le sue pretese, considerando anche l'ingente cifra che servirà per ristrutturare l'impianto.