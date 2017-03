Meno 10 all'evento che tutta Genova attende per tutto l'anno.si aspettano il 10 marzo, una di fronte all'altra sul terreno del Ferraris: sarà, come al solito, questione 'di vita o di morte' (calcisticamente parlando, ovvio). Momenti diversi, classifiche diverse, un solo comune denominatore: vincere, perchè il successo nella stracittadina conta doppio, forse anche triplo.L'atmosfera sarà da brividi. Anche perchè le due tifoserie fanno a gara per polverizzare i biglietti in vendita già da questi giorni. Tanti, circa 3.000, sono andati ai rossoblù, che giocheranno in casa, ma ieri ha aperto anche la vendita per le prelazioni agli abbonati blucerchiati. E la risposta dei sostenitori della Sampdoria non si è fatta attendere.In poche ore sono andati polverizzati qualcosa come, un numero destinato a crescere ancora ulteriormente perchè la prelazione durerà fino a venerdì 3 marzo. E i tifosi non si faranno pregare per acquistare il tagliando che vale lo spettacolo più bello di Genova.