L'Argentina è storicamente patria di attaccanti. E proprio dal paese del Sudamerica arriva il nome nuovo per il mercato blucerchiato. Si tratta in questo caso di un giocatore classe 1990, con una buona esperienza nella Primera Division.



Parliamo di Gustavo Bou, di professione centravanti. In questo campionato, giocando come partner di Diego Milito, ha messo a segno 4 gol e un assist in 11 presenze. Secondo Tuttosport il giocatore sarebbe stato proposto alla Lazio, che però ha i posti riservati agli extracomunitari occupati da Wallace e Bastos, e alla Samp.



La Samp avrebbe la possibilità di tesserarlo, ma è probabile che si tratti di un'operazione con più probabilità di sviluppo in estate. A gennaio il club doriano non vorrebbe effettuare un investimento corposo nel reparto, e preferirebbe anche non occupare le caselle per eventuali acquisti di calciatori extracomunitari