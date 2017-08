Dopo tante voci, indiscrezioni, trattative e speculazioni, Patrik Schick torna a Genova, e alla Sampdoria che ne detiene il cartellino. L'attaccante ceco potrebbe arrivare già oggi a Bogliasco, in modo da salutare gli ex compagni che domani partiranno per Dublino. Schick poi resterà nel capoluogo ligure, insieme a Viviano e al preparatore Borino, per iniziare con il suo iter di recupero. E sabato si sottoporrà alle visite mediche, fondamentali per capire quale sarà il suo futuro ma anche quello doriano.



Se l'attaccante ottenesse l'idoneità e decidesse di accettare l'offerta contrattuale che Ferrero gli ha sottoposto qualche giorno fa, allora il mercato degli attaccanti potrebbe chiudersi per il club blucerchiato. Viceversa, se Schick decidesse di partire ugualmente o se la tanto agognata idoneità non dovesse arrivare, la Sampdoria dovrebbe necessariamente buttarsi sul mercato. E per farlo. Il candidato principe per sostituire Schick, in questo momento, è Luan Guilherme de Jesus Vieira, noto semplicemente come Luan, attaccante classe 1993 del Gremio.



La Sampdoria nei giorni scorsi aveva offerto 16 milioni alla società brasiliana, dicendosi disposta a salire sino a 18 per assicurarsi il talento carioca. Il Gremio ha risposto picche, chiedendo 24 milioni, e tutt'ora rimane fermo sulle sue posizioni. Ieri però il vicepresidente Odorico Roman ha ammesso l'esistenza di una tratttativa con i blucerchiati, aprendo per la prima a una possibile cessione: "Stiamo analizzando la proposta della Samp. Per come era stata fatta all'inizio, non rispondeva ai nostri interessi. Ma ora qualcosa potrebbe cambiare". Secondo l'edizione genovese de La Repubblica, si tratterebbe della dimostrazione che il Gremio ora è disposto a trattare, anche perchè Inter e Liverpool non sembrano intenzionate a rilanciare.