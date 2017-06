La giornata di sabato sarà cruciale per definire il futuro di Milan Skriniar: Walter Sabatini rientrerà in giornata dalla Cina, per rappresentare l'Inter nell'incontro con la Sampdoria che potrebbe rivelarsi risolutivo per il trasferimento in nerazzurro del centrale slovacco. Anche perchè i nerazzurri hanno l'esigenza di bilancio di chiudere entro questo mese l'operazione. Nel frattempo si discute ancora sulla valutazione data al cartellino di Caprari. Alla fine la Sampdoria, tra la parte 'cash' che si aggirerà attorno ai 18-19 milioni e quella versata tramite il cartellino dell'ex Pescara, dovrebbe incassare circa 25 milioni dalla vendita dello slovacco.



Per sostituire Skriniar, gli uomini mercato doriani vagliano alcune piste. Giampaolo ha indicato le sue linee guida; il tecnico vorrebbe un giocatore giovane ma non giovanissimo, che giochi in Italia e già formato. Missione tutt'altro che semplice: al mister doriano ad esempio piacerebbe Ranocchia, ma l'area tecnica della Samp non vuole riportarlo a Genova. La Fiorentina non cede Astori, Acerbi costa 15 milioni (e sta trattando con il Galatasaray), ecco allora che le uniche piste rimaste in piedi sono quelle che conducono al Napoli, dove c'è un centrale in uscita. Uno tra Vlad Chiriches e Lorenzo Tonelli lascerà il club azzurro, alla Samp piacciono entrambi ma Giampaolo avrebbe una leggera preferenza per il rumeno ex Tottenham.