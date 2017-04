Parecchi tifosi della Sampdoria si erano già rassegnati all'idea di perdere in estate Lucas Torreira. Anche perchè i tanti interessi di mercato attorno al calciatore, uniti alle continue dichiarazioni dell'agente (che non ha mai fatto mistero di volerlo portare in una 'big') hanno suscitato non pochi dubbi attorno al futuro del regista.



Giampaolo però ha chiesto espressamente alla dirigenza di poter trattenere ancora il giocatore uruguaiano. E da Corte Lambruschini gli hanno assicurato che faranno di tutto pur di accontentarlo. Ecco perchè la prossima settimana la Samp, dopo aver incontrato l'agente di Schick, vedrà anche Bentancur, procuratore proprio di Torreira. Il suo contratto è ancora piuttosto lungo (scadrà nel 2020) ma la Samp secondo Tuttosport proporrà all'agente un sostanzioso adeguamento, chiedendo nel contempo di inserire una clausola rescissoria per tutelarsi in vista del futuro.