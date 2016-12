Lucasè l'oggetto del desiderio di casa. Forse anche più di Luis Muriel, l'altro giocatore che pareva destinato a movimentare il calciomercato blucerchiato. Il piccolo uruguaiano piace parecchio tra Italia e Europa: anche perchè è difficile trovare un centrocampista con le suee la sua personalità - già particolarmente spiccata - di neppure vent'anni.Le voci attorno a Torreira, insomma, impazzano. La Sampdoria valuta il da farsi, e intanto fa sapere dia gennaio. L'idea è quella di vendere eventualmente in estate, ma per Torreira Corte Lambruschini ha anche fissato il prezzo, così da avere un'eventuale base d'asta da cui partire: la dirigenza doriana vuole, sotto non si scende. Questo è quanto è stato risposto alle tre società che hanno bussato con più insistenza: si tratta di come anticipato da calciomercato.com, con cui la Samp ha un canale preferenziale, considerando anche il trasferimento in estate di Correa - e, in Italia, laNel frattempo la Sampdoria ha fatto sapere alle pretendenti che l'eventuale offerta dovrebbe arrivare, in modo da studiare eventuali strategie di mercato: ad esempio, Cigarini probabilmente non partirebbe in caso di addio di Torreira, essendo il suo sostituto naturale. I vertici blucerchiati però lavorano anche aldell'uruguaiano: il giocatore classe 1996 guadagna 120 mila euro, la Samp vorrebbe portarlo anetti, allungando la scadenza al, in modo tale da convincere eventuali società interessate a passare per Ferrero, Osti, Romei e Pradè.