Il primo incontro tra la Sampdoria e l'entourage di Wesley Sneijder è andato in archivio: oggi a Fiumicino l'avvocato Romei ha visto l'agente del calciatore olandese, con l'obiettivo di trasformare quella che fino a poche ore fa era solo una suggestione in una realtà.



La proposta della Samp non sarebbe neppure paragonabile dal punto di vista economico a quella dei Los Angeles FC , franchiga della MLS, ma si tratterebbe ugualmente di uno sforzo importante per i blucerchiati. Il Doria, secondo Sampnews24.com, sarebbe disposto a offrire a Sneijder un biennale da 1,5 milioni a stagione, il procuratore invece ha chiesto al club di Corte Lambruschini 2,5. La Samp però proverà fino all'ultimo a convincere l'ex Inter, per farne il trequartista della stagione 2017-2018.