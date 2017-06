L'Inter torna ancora alla carica per Milan Skriniar, e lo fa formalizzando un'offerta che potrebbe di fatto rivelarsi decisiva per abbattere le resistenze della Sampdoria e assicurarsi così il giovane slovacco a titolo definitivo. I nerazzurri avrebbero messo sul piatto una cifra davvero importante per convincere Ferrero: 20 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, giocatore che piace molto alla dirigenza doriana e allo stesso Giampaolo.



La trattativa quindi secondo gianlucadimarzio.com potrebbe davvero concludersi su questa base. La Samp considerava incedibile Skriniar a meno di proposte economicamente vantaggiose, e l'assalto nerazzurro sembrerebbe destinato a produrre la fumata bianca. Il difensore classe 1995 vestirà la maglia del club milanese, che pare ormai aver bruciato sul tempo la fitta concorrenza per il calciatore ex Zilina.