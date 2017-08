Inizialmente, sembrava soltanto una delle tante voci di mercato circolate in questa rovente estate blucerchiata. Anche la Sampdoria interessata a Munir El Haddadi, attaccante esterno classe 1995 di proprietà del Barcellona, nonostante il corteggiamento spietato della Roma, che da mesi segue il giocatore. Ma quando mai? Quello che pareva solo un rumor dalla Spagna, però, si è trasformato in qualcosa di più: i blucerchiati hanno davvero iniziato a prendere contatti per il giocatore, in special modo con alcuni intermediari vicini al club blaugrana.



RICHIESTE - La situazione contrattuale di Munir al momento è piuttosto semplice: il giocatore è legato al Barcellona da un contratto biennale, con scadenza nel 2019. Dopo il prestito al Valencia, però, la dirigenza catalana ha deciso di cedere il suo cartellino a titolo definitivo. Anche se la strategia scelta dagli spagnoli sino ad oggi non ha pagato. In principio il Barcellona chiedeva oltre 20 milioni, quasi 25, per il gioiellino della Cantera. Cifra troppo alta e che ha spaventato parecchie pretendenti, considerando che il riscatto di Munir per il Valencia a giugno 2017 era fissato a 12 milioni, riscatto che i Taronges hanno deciso di non esercitare. Ora le richieste del Barcellona si sono ridimensionate: la cifra è scesa a circa 15 milioni, un importo che potrebbe rientrare nelle disponibilità doriane.



SI', LO VOGLIO - La volontà del giocatore è sempre stata piuttosto chiara: l'Italia è in cima ai suoi pensieri per una questione ambientale, ma anche calcistica. La Serie A, insomma, è la destinazione preferita di Munir. La Roma rappresentava una pista stuzzicante, ma il corteggiamento giallorosso per Schick ha rallentato l'operazione. Di questa situazione ha provato ad approfittare la Samp, intensificando i contatti con l'attaccante.



DUBBIO SAMP - Da Corte Lambruschini però stanno provando a chiudere anche per Duvan Zapata, e i blucerchiati ora si trovano a un bivio. I blucerchiati possono effettuare un ulteriore, corposo investimento su un giocatore di sicura prospettiva per regalare ai tifosi un 'colpo' a sorpresa, sulla falsariga di quanto fatto con Praet un anno fa, oppure lasciare cadere la pista. La concorrenza sul giocatore non manca di certo: Munir piace in Premier (in particolare al Crystal Palace) e pure in Spagna dove l'Alaves e il Deportivo la Coruna hanno chiesto informazioni. L'Italia è sicuramente una priorità, ma il giocatore non potrà attendere sino agli sgoccioli del mercato estivo. E mentre Munir attende, la Sampdoria riflette su un'altra suggestione spagnola da cullare in questa sessione.