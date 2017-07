Il gran rifiuto alla fine è arrivato. La Juventus ha rinunciato a Patrik Schick, che si è ritrovato scaricato dai bianconeri dopo aver accarezzato il sogno di vestire il bianconero e di giocare in Champions League sotto gli occhi del suo idolo d'infanzia Nedved. Una decisione, quella di Marotta e Paratici, che sembra aver abbattuto psicologicamente il numero 14 della Sampdoria, che a breve rientrerà a Genova da Praga per poi raggiungere i compagni in ritiro.



Secondo Il Secolo XIX la notizia ha lasciato degli strascichi nel giocatore, tanto che il suo agente Paska (furioso per la vicenda) sarebbe pronto anche ad adoperarsi in sede legale. Va detto però che gli appigli vengono un po' meno considerando che sì, Schick non è così malato come fatto trapelare nei giorni scorsi, ma un piccolo problemino lo ha. Si tratta di un disturbo di poco conto secondo il quotidiano, qualcosa di risolvibile con una trentina di giorni di terapie, riposo e monitoraggio. Ecco perchè la Samp, che crede nel giocatore, sta valutando la soluzione migliore.



Gli interessamenti non mancano: Inter, Psg e Tottenham erano pronti a bussare alla porta doriana per Schick, ma il rifiuto della Juventus potrebbe raffreddare alcune di queste piste. Ecco allora che Ferrero, per proteggere il suo capitale, potrebbe decidere di trattenerlo almeno fino a gennaio, per poi eventualmente rioffrirlo sul mercato. A quel punto però senza la clausola rescissoria, con la possibilità di scatenare un'asta se l'attaccante doriano dovesse proseguire con i ritmi evidenziati nella scorsa stagione e pure nel corso dell'Europeo.