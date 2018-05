La Sampdoria acciaccata e incerottata che si presenta oggi a Reggio Emilia è zeppa di punti interrogativi e di dubbi di formazione. Una certezza per i blucerchiati però c'è, ed è il sostegno costante e continuo dei tifosi. I sostenitori doriani hanno risposto 'presente' agli appelli di Marco Giampaolo, che sognava la stessa atmosfera del Ferraris anche in trasferta. Nei giorni scorsi in giro per Genova sono comparsi alcuni eloquenti striscioni che recitavano 'tutti a Reggio', e il messaggio è stato recepito, perchè quella di oggi sarà una vera e propria 'invasione' al Mapei Stadium.



Saranno infatti oltre 2.000 i tifosi che raggiungeranno nelle prossime ore lo stadio che ospiterà la partita con il Sassuolo, alcune fonti parlavano addirittura di numeri vicini ai 3.000.Tantissimi, considerando anche gli elevati prezzi del settore ospiti neroverde. La frangia più calda del tifo della Samp è stata insomma rimpinguata dai tifosi più 'tiepidi', che seguiranno la squadra per inseguire il sogno europeo. La Samp insomma ha uno stimolo in più per fare bene: "Molti dei nostri sostenitori fanno sacrifici per venire in trasferta" ha ricordato ieri Giampaolo "Dobbiamo ricambiare il loro affetto e farli tornare felici a Genova".