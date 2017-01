Prima in blucerchiato per il polacco Bartosz Bereszynski. Accompagnato al centro sportivo Mugnaini dal connazionale Karol Linetty, l'ultimo arrivato in casa Sampdoria ha sostenuto a Bogliasco il primo allenamento agli ordini di Marco Giampaolo (attivazione muscolare, riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche concluse con partitella a tema a campo ridotto). Una seduta alla quale lo stesso Linetty non ha preso parte perché reduce dall'influenza e impegnato in un programma differenziato, prima in palestra e poi sul rettangolo verde. Influenza che non ha risparmiato Bruno Fernandes, rimasto dunque a riposo. Emiliano Viviano ha svolto un lavoro di forza sul campo, salite per Carlos Carbonero, rieducazione in piscina per Jacopo Sala. Domani, giovedì, è in agenda una sessione mattutina a porte chiuse.