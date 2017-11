Gian Marco Ferrari ha un vizietto che esalta i tifosi della Sampdoria: quello di segnare. Dopo la prima rete in blucerchiato, arrivata proprio contro la sua ex squadra, il Crotone, il centrale di Giampaolo si è ripetuto anche ieri. Il palcoscenico era di quelli da sogno, la Juventus Campione d'Italia.



"Fare gol è sempre bello. Sono tutti importanti, ha portato bene. Peccato per i gol subiti nel finale, ma siamo contenti di questi tre punti" ha detto Ferrari nel post partita, come riporta Sampdorianews.net. "Il pubblico ci dá una grossa mano. E questo sul campo si vede. Dobbiamo stare coi piedi per terra: bisogna continuare così. La mia esultanza? Bellissima, sotto la Sud una grande emozione".



L'avversario era di tutto rispetto: "Loro sono una grandissima squadra" conferma Ferrari. "Siamo stati bravi a respingerli per quasi tutta la partita. Dobbiamo continuare su questa strada - conclude il difensore - e vedere alla fine".