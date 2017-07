La Sampdoria si muove per Patrik Schick. Dopo aver lasciato all'attaccante qualche giorno di relax per riprendersi dai tanti colpi di scena che hanno movimentato l'estate del giocatore, ieri Massimo Ferrero in persona è salito su un aereo per Praga. Il presidente blucerchiato, accompagnato dal direttore sportivo Carlo Osti, è volato in Repubblica Ceca per incontrare faccia a faccia il centravanti blucerchiato, e per sondare le sue motivazioni a rimanere a Genova.



Quella della permanenza alla Samp è un'idea che secondo Il Secolo XIX si sta facendo strada sempre più nella dirigenza di Corte Lambruschini. L'incontro, avvenuto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, probabilmente alla presenza del padre di Schick, è servito proprio a capire meglio le intenzioni del ragazzo. Anche perchè dal futuro del numero 14 passerà molto del mercato doriano. I nuovi esami a cui il calciatore si sottoporrà, previsti per il 5 o il 6 di agosto, daranno indicazioni più chiare in merito.



PROPOSTE - A stretto giro di posta gli stati maggiori blucerchiati si vedranno per fare il punto sulla situazione di Schick. Romei, Ferrero Osti e Pradè si incontreranno nei prossimi giorni, analizzando le proposte sul tavolo tra Psg, Bundesliga (c'è il Borussia Dortmund) e la Serie A. La dichiarazione di Nedved di qualche giorno fa tiene ancora in corsa la Juventus, che aveva proposto un prestito oneroso a 8 milioni con riscatto dopo un certo numero di presenze. Ma anche l'Inter resta in corsa: anzi, sempre secondo il quotidiano i nerazzurri starebbero ragionando sulla possibilità di acquistare Schick. Sabatini starebbe approfittando della tournèe per incontrare i vertici di Suning e convincerli ad investire sul talento ceco. La Samp, invece, studia anche un'altra soluzione, ossia quella di utilizzare Schick come trequartista. Giampaolo, parlando di Praet nella posizione, ha spiegato di preferire giocatori più 'offensivi', e già nel corso dell'estate 2016 aveva provato Schick nel ruolo.