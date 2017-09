Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti toccati dal vulcanico numero 1 dei blucerchiati, c'è anche il futuro di Marco Giampaolo. "Non credo sia pronto per una grande squadra. Ha fatto crescere molti dei nostri prospetti, che ormai sono talenti affermati. Ma credo che dovrebbe rimanere almeno un altro anno, sarebbe meglio per lui. Ha la capacità di costruire una squadra partendo da zero, in un progetto già avviato non saprei cosa sarebbe in grado di fare. Se dovessi pensare ad un sostituto? Direi Bielsa, o Ventura".