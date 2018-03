Massimo Ferrero è tornato sulla pesante sconfitta di ieri subita dalla Sampdoria contro l'Inter: "Icardi ha Wanda, si vede che lo stimola. E' un ragazzo che viene della Sampdoria, noi siamo dei benefattori dell'Inter. E' un grande calciatore e ieri ha avuto la sua partita dell'anno. Noi non ci siamo fermati, è un incidente di percorso. La Samp quest'anno sta girando il film della sua vita, aspettiamo il finale. I cavalli si vedono alla fine, mancano ancora 10 partite. Allora non credo che ci sian da fare dei processi alla Samp, è una squadra forte che conoscete tutti. Abbiamo battuto la Juventus e il Milan. Non c'è stato un confronto con la squadra perchè sono andato via con il mio aereo a fine primo tempo. I confronti devono essere costruttivi, il vero problema a volte è la stampa. Ho interpretato in modo diverso le parole di Giampaolo sulle cessioni rispetto a tutti, non voleva dire quello che pensate, non è in discussione".