A tutto Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria ha parlato a Il Mattino in vista della sfida contro il Napoli di stasera: "Napoli-Samp? Sarà il derby dello sport, della passiamo e della cultura. De Laurentiis è una persa straordinaria, un uomo che non fa finanza ma che fa realmente impresa. Come pochi in Italia. Fare affari con lui? Impossibile, vince sempre Aurelio. Con Gabbiadini chi ha vinto? Per ora ha perso Manolo e mi dispiace, ma può succedere. Tra Gabbiadini e il Napoli magari non è scattata la giusta alchimia, ma questo non mette in discussione il valore del ragazzo e del calciatore”.



GIAMPAOLO - “Un professore a cui piace insegnare calcio, sono felice di averlo scelto. Sono stato vicino a Sarri, ma lui voleva diversi giocatori per esprimere la sua idea di gioco e io in quel momento non glieli potevo dare. E allora, quando ho potuto, mi sono preso il suo maestro. Muriel? Ne abbiamo parlato con De Laurentiis. Chi vince stasera? Voglio bene ai tifosi del Napoli e ad Aurelio. Ma la guerra è guerra... e in guerra non si va mai per perdere”.