Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio Radio commentando il momento della sua squadra ma non solo: "La Sampdoria se la gioca con tutte, chi pensa che la Samp non si impegna sbaglia. Ieri Ramirez ha avuto una occasione e non l'ha buttata dentro. Ma noi andiamo per vincere. Non abbiamo fortuna ma ce la giochiamo con tutti. La Juventus fattura 400 milioni, la Samp 40: di cosa parliamo? Io Douglas Costa non posso comprarlo, non mi posso permettere di pagare uno stipendio di 3 milioni. Io ieri ero sicuro di non perdere, se fossimo andati nello spogliatoio sullo zero a zero sarebbe cambiato tutto. o avevo un monte ingaggi di 20 milioni, ora è di 40, ma non c'è partita con la Juventus. Se ad un ragazzo di 18 anni diamo tre milioni l'anno non avremo futuro. Il calcio è episodico ci vuole fortuna, se non hai fortuna non vai da nessuna parte"



SULLA ROMA - "La scalata alla Roma ? mai dire mai. Io amo i tifosi della Roma. Su Shick mi chiederanno scusa."



SUL CALCIO DI OGGI - "Nel calcio non ci sono più persone come Moratti che hanno messo nel calcio soldi propri, il calcio è cambiato. Il calcio deve fare fatturato, bisogna investire, fare stadi. Oggi come fai errori li paghi."



SUL NAPOLI - "Il Napoli può puntare solo allo scontro diretto perchè hanno entrambe partite facile. Lo scudetto si gioca sullo scontro diretto. La Juve con l'Inter può perdere.



SULLA CORSA CHAMPIONS - "In Champions? ci vorrebbe un'altra squadra sarebbe. Con 5 squadre in Champions il campionato sarebbe più bello.



SU TORREIRA - "Torreira me lo hanno chiesto tutti, ma non ne parlate troppo altrimenti si monta la testa."