E' un Massimo Ferrero raggiante quello che ha raggiunto i cronisti nella zona mista dello stadio Luigi Ferraris, dopo il successo della sua Sampdoria contro la Roma. Il patron doriano, intervistato subito dopo Puggioni, ha iniziato il suo intervento elogiando l'estremo difensore: "Christian è sampdoriano,ha capito il senso di appartenenza e mette testa e cuore, viva Puggioni! Quella con la Roma è una partita che sento tantissimo, ho sofferto da morire ma alla fine ce l'abbiamo fatta" attacca il numero uno di Corte Lambruschini. "I ragazzi avevano una motivazione in più, quella di vincere per il loro presidente. In settimana ho detto loro che non avevano nulla da perdere, perchè il nostro obiettivo è la parte sinistra della classifica. Se giochiamo con la testa, possiamo fare risultato ovunque".



In tribuna si è visto anche Garrone, l'ex proprietario del club. Ferrero spiega così la sua presenza: "Non voleva più venire, perchè era stato a Torino lo scorso anno e ne abbiamo presi quattro. Oggi invece è andata bene. Abbiamo una grande squadra, l'anno prossimo saremo la squadra da battere".



Inevitabile parlare anche di mercato: "Paloschi? Vediamo. Abbiamo una grande squadra, voglio sottolineare che ho anche mantenuto le promesse: avevo detto che non avrei ceduto nessuno, e così è stato. E' stato bravo anche Bereszynski: ha un nome un po' difficile da pronunciare, ma ha giocato bene". Allo stadio c'era anche il bimbo di Ferrero, un vero talismano per la Samp: "Io non lo voglio dire - conclude sorridendo Ferrero - ma ogni volta che c'è Rocco allo stadio vinciamo. Non sono scaramantico, però..."



