Ripresa immediata degli allenamenti per la Sampdoria, che già sabato sarà impegnata nell'anticipo con il Pescara. Ecco perchè mister Giampaolo ha messo in programma già ieri per la squadra una seduta di lavoro, aperta da un incontro tra la truppa blucerchiata, Massimo Ferrero e il direttore sportivo Carlo Osti.



Il patron doriano non è rimasto particolarmente soddisfatto dalla partita con il Palermo, e ha voluto richiamare i giocatori per avere il massimo impegno da qui sino al termine della stagione. Un concetto chiaro e semplice, espresso con frasi abbastanza dirette: "Il primo tempo con i siciliani proprio non mi è piaciuto" sono le parole del presidente della Samp, raccolte da Primocanale. "Voi non dovete sentirvi gia’ in vacanza - ha proseguito il numero uno di Corte Lambruschini - dovete onorare il campionato fino alla fine visto che siete pagati fino a giugno”.



Richiesta facilmente comprensibile, interiorizzata dalla squadra che poi si è divisa in un lavoro sul campo principale per i giocatori meno impiegati al Barbera e una seduta di scarico in palestra e massaggi per smaltire le scorie e la stanchezza dell'impegno con i rosanero. In gruppo si è rivisto anche Budimir, fermato la settimana scorsa dall'influenza. Oggi invece la Samp si ritroverà al pomeriggio al Mugnaini per un allenamento pomeridiano.