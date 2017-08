Anche il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato a Premium Sport del caso Schick: "I miei dirigenti vogliono vedere la garra e giocare bene. A me non interessa, io con i tre punti volo. Come al Pronto Soccorso, se c'è una ferita si mettono punti. Io voglio essere sempre ferito. Schick va via e per gli altri dev'essere uno shock la Sampdoria. Domattina prendo un treno e vado a casa mia, se la Roma viene mi troverà. C'è un bel duello Roma-Napoli sul ragazzo, io desidero che vada dove può giocare ed esprimere il talento che ha. La Roma davanti alle altre? Non posso dire niente, Schick è come la sora Camilla, tutti la vogliono e nessuno la piglia! Via Schick e ci prende uno shock!".