Massimo Ferrero, il vulcanico patron della Sampdoria, ieri è arrivato a Genova per salutare la squadra impegnata negli allenamenti pre Inter. E inevitabilmente il presidente blucerchiato è stato accolto dalle domande relativamente al futuro di Patrik Schick, attaccante sulla bocca di tutti già in ottica calciomercato.



​Il numero uno di Corte Lambruschini, intercettato dai microfoni di Telenord all'uscita del Sampdoria Point, ha riposto in maniera ironica alle curiosità dei giornalisti: "Schick? Chi è? Lo sai che ha fatto un film? C’era una vecchina e passava uno che si chiamava lo “sciccoso”, che ogni giorno prendeva una mela… vediamo se Schick ogni settimana ci fa un gol" ha detto Ferrero.



L'imprenditore romano ha poi chiarito il motivo - nobile - della sua visita allo store blucerchiato: "Sono qui per far preparare un pacco per dei bambini. Ci sono persone meno fortunate, magari sono tifosi o forse no, ma una felpa può servire a chiunque", ha spiegato il presidente della Samp.