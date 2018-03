Finalmente, verrebbe da dire, l'Uruguay si è accorto della Sampdoria. Per la verità l'opinione pubblica del paese sudamericano spingeva da tempo per una convocazione di Lucas Torreira e Gaston Ramirez, e la chiamata è arrivata proprio oggi: il C.T. de La Celeste Tabarez ha chiamato i due calciatori per la prossima China Cup, evento in preparazione dei mondiali che si terrà ovviamente in Cina, nella città di Nanning, dal 22 al 26 marzo.



A questo punto, sia Torreira che Ramirez sperano di strappare un pass anche per i prossimi Mondiali in Russia, in programma in estate. Ovviamente i due cercheranno di mettersi in mostra il più possibile in queste ultime giornate di campionato con la maglia blucerchiata. Nell'elenco dei convocati è presente anche un altro giocatore 'genovese', il genoano Diego Laxalt.