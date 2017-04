Genova domenica vivrà una giornata di quelle cosiddette 'da bollino rosso' per quanto riguarda il traffico cittadino. La città ligure, infatti, rischia di essere completamente paralizzata da una serie concomitante di eventi in grado di mettere in ginocchio la viabilità nella Superba. In calendario per il 9 aprile c'è già da tempo la Mezza Maratona di Genova: 21 chilometri di tracciato che si snoda tra Sampierdarena, il centro, la Foce e Albaro. Una rassegna che coinvolge migliaia di genovesi, e che già di per sé è solita bloccare per un paio d'ore la città,



Alla Foce, poi, è in pieno corso di svolgimento anche la Fiera Primavera, un altro evento che attira migliaia di visitatori e curiosi in città. In questo quadro bisogna inserire anche il match delle 12.30 tra Sampdoria e Fiorentina. La partita concentra sempre un gran numero di persone nel quartiere Marassi, che a questo punto rischia di diventare praticamente irraggiungibile per i tifosi delle due squadre.



Ecco perchè anche la Federclubs, l'associazione dei club doriani, si è esposta in prima persona con un comunicato piuttosto duro per chiedere lo spostamento alle 15 dell'incontro: "Che il sistema calcio - governato da PayTV, diritti, anticipi e posticipi, divieti e norme inspiegabili - non solo non metta al proprio centro il tifoso, ma anzi lo consideri spesso un fastidioso contrattempo, è evidente da anni" si legge nel comunicato.



"Che anche il Comune di Genova, la Questura, gli assessori al traffico e allo sport, e tutte le altre parti interessate non abbiano riguardo per la nostra città, per le migliaia di persone che parteciperanno alla Mezza Maratona di Genova, e soprattutto per noi Sampdoriani, accettando la concomitanza della partita con l'evento che necessariamente chiuderà al traffico gran parte del centro, questo lo troviamo ancor più inaccettabile".



La richiesta dei tifosi blucerchiati è abbastanza semplice: "Chiediamo lo spostamento della partita Sampdoria - Fiorentina alle 15:00 per ragioni di sicurezza, oltre che di buon senso. Una decisione da prendere in tempi brevi, per non arrecare ulteriori disagi ai tifosi che intendono raggiungere lo stadio".