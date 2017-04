Sampdoria-Fiorentina è già iniziata. E il portiere blucerchiato (nonché tifoso viola) Emiliano Viviano, si meraviglia del fatto che Gonzalo possa lasciare il club viola a fine stagione. Anzi, in pratica lo sponsorizza per il suo club: "Quello che mi dispiacerebbe veder andar via è Gonzalo - ha detto Viviano al Corriere Fiorentino - E’ un difensore incredibile, il capitano, un ragazzo affezionato a Firenze, quindi non è una bella cosa che non rinnovi. Anzi, se vuole venire da noi".