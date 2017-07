La Sampdoria ha puntato decisa il sostituto di Milan Skriniar: sarà Jorge Merè, centrale classe 1997 titolare dela Spagna Under 21 e messosi in mostra agli ultimi europei. Ecco perchè i blucerchiati, dopo aver incontrato nei giorni scorsi in gran segreto gli agenti del giocatore a Roma, ora riflettono su quale proposta presentare allo Sporting Gijon proprietario del cartellino.



Le richieste del club iberico sono di circa 9-10 milioni, la Samp valuta anche opzioni alternative e vorrebbe provare a convincere lo Sporting ad accettare un'altra formula di pagamento, che magari consenta alla società di mantenere una sorta di 'controllo' sul giocatore, in modo da partecipare all'eventuale futura plusvalenza. Ad esempio, secondo Il Secolo XIX, una strada potrebbe essere inizialmente un prestito, per poi riscattare in seguito una quota maggioritaria lasciandone una minoritaria allo Sporting. Sono però discorsi ancora prematuri, anche perchè lo Sporting retrocesso ha bisogno di liquidità, e la Samp sarebbe disposta anche ad investire quanto richiesto pur di assicurarsi il calciatore.



Il problema potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza di alcuni top club, come ad esempio il Barcellona. La speranza dei vertici doriani è quella di riuscire a convincere Merè mettendolo al centro del progetto di Giampaolo, per permettergli di approdare in futuro in una società importante già pronto. Per farlo, la Samp conta molto su Pradè, che ha ottimi contatti in Spagna e proverà a far passare il messaggio ai suoi agenti Juanma Lopez e Gelu Rodriguez.