Uno dei nomi circolati in vista di gennaio per quanto riguarda il mercato della Sampdoria è stato quello di Tamas Kadar. Il difensore, di proprietà del Lech Poznan, poteva rappresentare un puntello per il reparto arretrato di mister Giampaolo. Anche perchè Kadar vanta una buona esperienza internazionale, avendo fatto parte della Nazionale ungherese e del Newcastle. La dirigenza blucerchiata, oltretutto, con la squadra polacca ha aperto una sorta di 'canale preferenziale' dopo l'acquisto di Linetty in estate.



Secondo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sui media polacchi, l'interesse della Samp si sarebbe un po' affievolito mentre resterebbe concreto quello del Pescara, al momento la società maggiormente vicina al calciatore classe 1990. I biancoazzurri starebbero anche pensando ad un'offerta di circa 800mila euro per il terzino, il cui contratto scadrà tra un anno e mezzo.



Il Lech potrebbe anche prendere in considerazione le richieste per Kadar, ma solo a patto che siano conformi al valore del difensore, per cui i Kolejorz qualche mese fa avevano ricevuto proposte attorno ai due milioni.