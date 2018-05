Tra le società italiane, una delle più attive per quanto riguarda la ricerca dei giocatori è certamente la Sampdoria. Non passa giorno senza che il club blucerchiato venga accostato in vari paesi ad alcuni promettenti calciatori. L'ultima notizia in ordine cronologico colloca la squadra di Ferrero tra le società interessate a João Novais, centrocampista classe 1993 del Rio Ave, in Portogallo.



Mediano, ma all'occorrenza centrocampista esterno, trequartista e mezz'ala, Novais è esploso in questo campionato collezionando 33 presenze condite da ben 11 reti e 3 assist nel massimo campionato portoghese. Per questo motivo, e anche per la sua notevole duttilità, non mancano le società interessate al calciatore: il Braga secondo Maisfutebol.iol.pt sembra disposto a pagare la sua clausola rescissoria, che ammonta a 1,5 milioni, ma la concorrenza dall'Italia è molto forte. Nel nostro massimo campionato sembra che lo stiano seguendo tre società: la Sampdoria, appunto, ma anche l'Atalanta e il Genoa