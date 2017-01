Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post-partita del pareggio contro l'Empoli. Queste le sue parole: "È stata una bella partita, perché abbiamo affrontato una squadre che ha idee. Bravo Puggioni sul rigore, meno noi in fase realizzativa. Per come eravamo messi, e l'età media dei giocatori in campo, sono soddisfatto della prestazione della squadra".