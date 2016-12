L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato alla vigilia della sfida col Chievo: "Il Chievo è una squadra ostica, mestierante, ma cercheremo di fare la nostra gara, evitando cali di tensione. Se non ci sarà attenzione, rischiamo di essere una squadra qualunque e non va bene. Verona è una tappa importante, così come Samp-Udinese: voglio due prove di spessore, di appartenenza. Detto questo non si tratta di una partita spartiacque, ma di una gara per capire cosa vogliamo fare. Queste partite possono essere importanti anche in chiave mercato: se vogliamo migliorare sempre o no. Ho tanti dubbi di formazione: se gioca Schick non deve giocare uno tra Muriel e Quagliarella. Mi attendo una risposta caratteriale da parte del gruppo: non dobbiamo sopravvivere, in campo o si vive o si muore. Tutti i giocatori in dubbio hanno recuperato: non ho dubbi sulla condizione atletica, li ho sul momento mentale".