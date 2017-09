L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa per commentare il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Verona: "È stata una partita dai due volti, nel primo tempo abbiamo faticato a trovare le giuste linee di passaggio, nella ripresa ci siamo espressi decisamente meglio. Il rammarico è non aver giocato tutta la gara come nella ripresa. Il loro portiere è stato molto bravo, siamo stati anche sfortunati nel finale, ma abbiamo finito in crescendo, quindi posso affermare che è stato compiuto un passo in avanti sotto tanti punti di vista. Sono meno soddisfatto di quando si vince, ma prendo questa gara come una nuova esperienza che ci sarà utile per il futuro. Il Milan? Abbiamo pochi giorni per prepararla, ma ora pensiamo a recuperare le energie".