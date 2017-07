Con Josip Ilicic a sorpresa all'Atalanta, la Sampdoria si ritrova a dover fare i conti con un buco sulla trequarti. Ecco perchè il sogno Wesley Sneijder, che sembrava ormai tramontato, potrebbe rinascere con ancor più decisione. Nei giorni scorsi l'operazione non era decollata per volontà di una parte della dirigenza, che non vedeva di buon occhio il dualismo tra il campione olandese e Ilicic.



L'ultima parola era stata quella di Giampaolo, che aveva di fatto chiuso la trattativa per non creare un pericoloso dualismo tra Sneijder e lo stesso Ilicic. Secondo Sky Sport infatti nelle gerarchie del mister doriano prima sarebbe venuto l'ormai ex Fiorentina, e poi il numero 10 Oranje.



Ora però, sfumata la possibilità di vedere Ilicic in blucerchiato, la Samp è pronta a lanciarsi nuovamente su Sneijder. La trattativa a questo punto sembra destinata a riprendere anche perchè lo stesso Giampaolo avrebbe dato l'assenso per portare a Genova l'ex Inter. Già dalla prossima settimana sarebbero attesi sviluppi positivi in merito alla vicenda Sneijder.