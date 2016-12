RIscattare la sconfitta di Verona,e chiudere l'anno nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico: è questo l'obiettivo della Sampdoria che si prepara ad affrontare l'Udinese al Ferraris domani sera.



Ecco perchè oggi il mister doriano Marco Giampaolo in conferenza stampa ha sottolineato tutti gli aspetti della trasferta con il Chievo, sia quelli positivi che quelli negativi: "Prima della gara con il Chievo ho detto di non volere il mare calmo perchè avevo notato una mancanza di concentrazione, mancava il sale per affrontare le situazioni. Domani abbiamo la possibilità di riscattarci dalle ultime due sconfitte, anche per chi ha giocato meno bene e ha commesso qualche errore" ha detto il tecnico, come riporta Sampdorianews.net. "Non è un esame, è una rivincita. Io ci sono, me la gioco a testa alta. A me interessa l'atteggiamento della squadra, la caparbietà, la capacità di affrontare le situazioni: quando ci sono questi elementi le possibililtà di vincere sono alte. Bisogna credere in se stessi". Magari, giocando in maniera più incisiva negli ultimi metri: "E' uno degli aspetti che abbiamo analizzato in settimana, ci manca il cinismo e la "ferocia" sotto porta, Ho anche organizzato un allenamento specifico ieri per lavorare su questo aspetto."



La partita con il Chievo ha comunque lasciato buone indicazioni al mister nonostante il risultato: "In ogni partita cambiano gli aspetti tecnico-tattici, e perciò cambiano anche i dati. Quelli dell'ultima partita confermano una grande performance e intensità, oggi il calcio richiede di esprimere alta intensità durante i 95 minuti. Confermo quello che ho detto nel post gara -continua Giampaolo - abbiamo analizzato i dati legati alla performance della squadra a Verona, la capacità di mantenere l'intensità per i 90 minuti, e forse abbiamo fatto la migliore gara finora, I dati sono migliori anche delle vittorie con Inter e Torino, speravo infatti nella rimonta. Oltre ai due errori che hanno determinato il risultato i ragazzi hanno fatto tante cose positive. Abbiamo lavorato sugli aspetti in cui siamo carenti, domani abbiamo l'opportunità di mettere le cose a posto. Una vittoria ci permetterebbe di chiudere un buon girone di andata e confermare il feeling con il nostro pubblico, tutte le energie devono essere concentrate sulla gara di domani sera."



Necessario parlare anche dei singoli, in primis Silvestre, al centro di una sorta di 'caso' di mercato "Da lunedì è disponibile e pronto per rientrare, con la giusta concentrazione. Ritengo che la Samp possa essere competitiva se si presenta per giocare ogni partita "a puntino" con la massima attenzione. Non possiamo permetterci di perdere la concentrazione sui particolari."



Il grande ex di giornata sarà Muriel: "Un giocatore deve giocare contro il suo passato, affrontare una ex squadra può dare delle motivazioni in più. Del Neri? Le sue squadre sono sempre state molto riconoscibili. Ci ha insegnato tante cose, io sono andato anche nei suoi ritiri ai tempi del Chievo per imparare da lui. L'Udinese di Del Neri non esprime ancora l'identità delle sue squadre, perchè è appena subentrato. E' una squadra pratica, che gioca molto sulle ripartenze e fa densità a centrocampo. Mi aspetto una partita complicata, le gare che abbiamo visionato fino ad oggi ci permettono di riconoscere nell'Udinese un certo modo di giocare. Dovremo avere pazienza - conclude il mister - ed intuizione per anticipare il gioco degli avversari."