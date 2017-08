Marcoha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: ”Sarebbe sempre opportuno e positivo dare continuità al risultato. La Fiorentina è una squadra che ha cambiato molto, è una squadra di grande qualità individuale nell'uno contro uno. Credo che debba trovare un formato di squadra e la possibilità di migliorare assieme. Però mi pare una squadra di grandi valori tecnici. Credo che nel medio periodo può venire fuori in maniera importante. Mi auguro di trovarli in una fase di conoscenze per loro anche se sono dell'avviso che le qualità individuali fanno sì che salti certi step. Sarà una partita complicata ma la vittoria ci ha fatto bene e permesso di partire col piede giusto. C'è da lavorare e migliorare e conoscerci ancora meglio è palese. I viola sono una squadra forte e reciteranno quel ruolo lì. Io penso che con i comportamenti giusti da squadra da parte nostra penso che possiamo giocarcela nella maniera giusta. Essendo squadra e consapevoli che poi le differenze possono essere annullate con sacrificio e idea. Poi ogni partita è diversa dall'altra e tutte le partite sono in grado di raccontare storie diverse".- “La partita con il Benevento, per buoni tratti, i ragazzi non l'hanno interpretata male. Siamo stati ottimisti a portare tanti giocatori sopra la linea della palla. Con il Benevento abbiamo subito azioni di transizione, palla persa e contropiede dove noi eravamo con tanti palloni sopra la linea della palla, ma per ottimismo. Sono cose che abbiamo analizzato e rivisto. Avessimo giocato contro una top squadra avremmo giocato con meno uomini sopra la linea della palla e avremmo subito meno ripartenze. Bisogna migliorare il gioco, la qualità del terreno".- “Non cambia il modo di giocare, ma cambia il giocatore. Non so come si svilupperà la vicenda Schick. Noi sappiamo che Schick ha determinate caratteristiche, Zapata ne ha altre e Muriel ne aveva altre ancora. Schick ha finito di giocare più tardi e aveva diritto ad un periodo di riposo supplementare. Ha saltato la preparazione ma non ci vorrebbe molto. Non sarebbe quello il problema. Il calciatore non è convocato perché il calciatore mi ha manifestato una certa preoccupazione per quello che succede attorno a lui, non credo stia benissimo e quindi ci rinunciamo a malincuore".- “Non ho mai pensato di cambiare gerarchie in funzione di una partita casalinga o meno. Ho pensato a costruire una mentalità. Gaston ha fatto una buona gara, l'ho visto migliorato in settimana. Ricky ritengo che sia un giocatore affidabile. Gioca Gaston ma sono a conoscenza di avere un giocatore affidabile come Ricky Alvarez".- “Regini a sinistra è sempre un opzione che io so può sempre essere utile. Rientrava nella sfera delle scelte tecniche e non è una scelta improvvisata".