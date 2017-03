BOGLIASCO (GE) – Una partita da non sbagliare, a nessun costo. La Sampdoria di Marco Giampaolo è giunta ormai alla vigilia del derby, da preparare con qualche dubbio di formazione. La squadra, però, sembra decisamente carica: "La Samp arriva bene, al di là degli ultimi risultati la squadra ha fatto una buona settimana di lavoro. Ci arriviamo con serenità, con la giusta attenzione e la giusta concentrazione. Rappresenta qualcosa di molto importante per tutto l'ambiente sampdoriano".



"Abbiamo la possibilità di vincere due derby nella stessa stagione, non accade dal '59-'60, ed è una buona occasione, da perseguire con la giusta attenzione perchè questa squadra può scrivere un pezzettino di storia. E' una gara dove abbiamo tutto da vincere, e nulla da difendere, perchè è una partita che va giocata senza fare calcoli. Non dobbiamo perdere la nostra identità, la Samp dovrà giocarla con la sua qualità, l'importanza della gara innalzerà il livello dell'attenzione, ma noi dobbiamo giocare a calcio e fare le cose che sappiamo fare meglio".



Sarà un Genoa difficile da interpretare: "Mandorlini ha fatto solo due partite, rispetto all'andata sono cambiate tante cose, sono variati anche parecchi giocatori. E' una partita meno decifrabile rispetto al primo derby. Mi aspetto una squadra che giocherà con grande agonismo, ma la partita non la vince chi dà più calci: la partita la vince chi gioca meglio. E noi andiamo lì per giocare a calcio. I giocatori sono tutti recuperati, tutti arruolabili, e ho l'imbarazzo della scelta".



Il Genoa gioca in casa, ma per la Samp non sarà u problema: "La proporzione del tifo è favorevole ai genoani, dovremmo essere 20.000 loro e 10.000 noi. Ma sono sicuro che i nostri si faranno sentire, non so se giocheremo in trasferta, All'andata i risultati negativi non mi condizionavano, e oggi sto vivendo la vigilia allo stesso identico modo. La differenza è che abbiamo una grandissima opportunità, ci sono tante cose in ballo in questa partita. All'andata dissi che la posta in palio era alta, lo è anche adesso. Ma non mi riferisco alla mia vicenda privata (l'allungamento di contratto, ndr), perchè la Samp è al di sopra di tutto".



"La formazione devo ancora deciderla - conclude Giampaolo - un mezzo dubbio ce l'ho ma devo rifletterci bene. Ho ancora una notte per sbagliare (ride, ndr). Il mio dubbio non è legato alla qualità dei giocatori, ma a come penso possa essere l'andamento della gara. I giocatori che entrano dalla panchina possono darmi qualcosa di più, solo così possiamo definirci squadra".