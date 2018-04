Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: "La terza partita in sette giorni è dispendiosa anche perchè adesso ha anche iniziato a far caldo. La Lazio è un avversario forte, lo sostengo da un po', è la squadra che ha giocato forse più partite. L'avversario è difficile da affrontare e sta facendo un campionato straordinario. Cambierò qualcosa e cercherò di attingere energie nervose per essere sempre competitivi. Quello che è importante per noi è continuare ad alimentare il nostro sogno. Essere lì a giocarci un posto che conta è importante. Non c'è bisogno di dire tante cose ai ragazzi, non gliela racconti. C'è bisogno di recuperare ed essere al 100%. L'unica cosa da capire è chi sta meglio nel concetto delle tre partite. Strinic? Gioca. Ha fatto una buona partita sul piano tecnico. Era più sereno e consapevole, penso possa far bene, nella gestione della palla non ci sono tanti terzini più forti di lui".