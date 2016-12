Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match pareggiato contro l'Udinese: "Partita difficilissima. Campo pesante, avversario ostico e in salute, noi siamo stati bravi a non rischiare quasi nulla. Lo 0-0 non entusiasma il cuore del tifoso, ma è stata una partita combattuta e noi siamo stati in tantissimi frangenti che l'Udinese potesse farci male. Ritengo sia una buonissima prestazione. La nostra missione è valorizzare al meglio i tanti giovani che abbiamo e cercare di proporre un calcio discreto entrando nel cuore della gente. Per altri pensieri bisogna attrezzarsi. Meritiamo i punti che abbiamo, si lavora per migliorare, altri discorsi non sono per noi".