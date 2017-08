La soddisfazione di aver tenuto testa al Manchester United dell' 'idolo' Mourinho, a Marco Giampaolo non la leverà nessuno. L'allenatore della Sampdoria c'era già riuscito con il Siena, nel dicembre 2008: solo un gol di Maicon aveva piegato la squadra bianconera. Mercoledì, all'Aviva Stadium di Dublino, è stato Mata a beffare i blucerchiati. Ma per Giampaolo resterà una serata da ricordare, anche per i tanti complimenti ricevuti dallo Special One: "È stato simpatico, diciamo che io non bado molto al mio compleanno ma ho apprezzato questo cinquantesimo festeggiando con lui. C’è da dire che José è stato come sempre molto disponibile, abbiamo fatto le foto, è stato bello" ha detto Giampaolo a Il Secolo XIX. Inevitabile poi che il discorso scivoli anche su quella famosa gara, Siena-Inter 1-2: "Sì, abbiamo parlato di quella partita... Lui ricorda tutto, anche i dettagli,è speciale anche per questo».



Tanti elogi anche per i singoli da parte di Giampaolo. Si comincia da Torreira: "È un ragazzo che ha carattere, cattiveria e personalità per fare il calciatore ad alto livello, non mi stupisce mai quanto lo dimostra in campo. Dennis (Praet, ndr) è un talento, l’ho sempre detto e lo credo fermamente. Può giocare in tanti ruoli, da trequartista a mezz’ala e anche play. Il punto è che resto convinto possa diventare più forte come mezz’ala piuttosto che trequartista. Con lui e gli altri la nostra mediana avrebbe una qualità incredibile, certo forse perdendo qualcosa come interdizione".



I due nuovi acquisti sembrano rendere felice Giampaolo: "Al netto del fatto che parlo di nuovi quando li alleno, Gaston è uno che interpreta il trequartista come penso si debba interpretare ed è un ottimo acquisto. L’ho detto alla società, che ringrazio, e l’ho detto a lui. Così come Ferrari è un difensore centrale già pronto e quindi con le caratteristiche giuste per affiancare i due che abbiamo già, Silvestre e Regini. Mercato finito? Di questo parlo con la società, andranno fatte valutazioni sui reparti ma avere due giocatori nuovi in rosa cambia molto le cose rispetto a prima".